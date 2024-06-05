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Политика

Федеральные инициативы о совершенствовании системы налогообложения поддержали псковские депутаты

Псковское областное Собрание депутатов рассмотрело и высказалось в поддержку разработанных федеральным правительством инициатив о совершенствовании системы налогообложения – пакет законопроектов о налоговой реформе направлен во все субъекты РФ для сбора предложений и замечаний. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Правительство предлагает комплексное системное изменение параметров налоговой системы в части налогообложения корпоративных и личных доходов на базе принципа справедливости и эффективности перераспределения поступлений между различными слоями населения и секторами экономики.

Одно из самых существенных изменений в части налога на доходы физических лиц предусматривает введение дифференцированной шкалы с повышением ставок в зависимости от размера и вида дохода. Для предприятий планируется повысить ставку по налогу на прибыль с 20 до 25 %.

Ещё одно нововведение – семейная налоговая выплата. Работающим родителям с двумя и более детьми предложено назначить ежегодную выплату. Семейная налоговая выплата назначается каждому из родителей, а также усыновителям и опекунам детей в возрасте до 18 лет. В случаях, когда дети учатся в вузах очно, этот возраст продлевается до 23 лет. Обязательное условие для получения выплаты – отсутствие долгов по алиментам и НДФЛ, а также среднедушевой доход, не превышающий 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума.

Также предложено внести изменения в федеральное законодательство для реализации поручений президента РФ о списании двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

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