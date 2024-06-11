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Екатерина Гончарова: Переход районов в формат округов имеет ряд неоспоримых плюсов

Переход районов в формат округов имеет ряд неоспоримых плюсов, заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона.

Екатерина Гончарова: «Переход районов в формат округов имеет ряд неоспоримых плюсов». Фото: ПАИ

«В числе достижений за 2023 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников на июньской сессии регионального парламента отметил продолжение реализации муниципальной реформы. Переход районов в формат округов имеет ряд неоспоримых плюсов», – отметила Екатерина Гончарова.

В частности, округа могут обеспечить более эффективное управление территорией благодаря более гибким административным структурам и решению проблем на местном уровне. Организация деятельности муниципалитетов в формате округов способствует экономии средств за счёт оптимизации управления и лучшего использования ресурсов, повышает уровень открытости и прозрачности работы местных органов власти, улучшает качество предоставляемых муниципальных услуг, обратила внимание она.

«Не обошли стороной и тему мусорного коллапса, возникшего в Пскове из-за недобросовестности регионального оператора – ООО «Экопром». Правительство Псковской области делает всё возможное для решения острого вопроса, в том числе привлекает спецтехнику из соседних субъектов, что свидетельствует о заинтересованности властей и их искреннем желании поскорее решить проблему с вывозом мусора», – заключила Екатерина Гончарова.

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