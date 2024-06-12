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Политика

Нового сенатора от Псковской области определят до 4 июля

Нового сенатора от Псковской области определят до 4 июля, сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Совет Федерации принял постановление о досрочном прекращении полномочий сенатора Андрея Турчака 4 июня. Соответственно, у нас есть 30-дневный срок для того, чтобы мы представили кандидатуру от Псковского областного Собрания в Совет Федерации, то есть, условно говоря, 3–4 июля мы должны эту процедуру полностью пройти. И при этом напомню, региональное отделение партии «Единая Россия» будет предлагать этого кандидата партийным решением. Соответственно, нужно ещё пройти процесс согласования с федеральным руководством партии. Заключительный этап – это голосование в Псковском областном Собрании депутатов», – пояснил Александр Котов.

Председатель регионального парламента также прокомментировал работу Андрея Турчака в Совете Федерации. «Андрей Турчак на самом деле мощная поддержка. Совет Федерации – это палата регионов, палата представителей в федеральном законодательном органе власти. А Андрей Турчак прошёл хорошую школу губернаторов, он прекрасно понимает, как это работает внутри, какие существуют проблемы, как их решать, какая требуется помощь на федеральном уровне. Для нас это было важно, мы чувствовали его поддержку. Мы чувствовали его участие в решении наших проблем», – подчеркнул гость студии.

«Мы с Советом Федерации, пожалуй, при его сенаторстве всегда работали наиболее конструктивно. Поэтому найти ему там однозначную замену сейчас, наверное, вряд ли возможно», – заметил Александр Котов.

Он также отметил, что для того, чтобы получить поддержку на уровне Совета Федерации, Псковской области нужно проделать серьёзную работу, обозначив проблему и пути её решения. «Мы в лице Андрея Турчака такую серьёзную поддержку потеряли. Но это не значит, что потеряли совсем. Это значит, что в любом случае должен быть от Псковского областного Собрания сенатор в составе Совета Федерации, и он в установленные сроки будет определён, а дальше время покажет. Политический вес набирается со временем, а не сразу», – резюмировал председатель Псковского областного Собрания депутатов.

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