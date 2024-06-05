Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого заместителя председателя Совфеда, сенатора от Псковской области Андрея Турчака, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что первый вице-спикер написал соответствующее заявление во вторник, 4 июня. Кроме того, Совет Федерации наградил Андрея Турчака особым знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».
Ранее президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.
Псковский губернатор: Совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми вызовами
Первые положительные результаты муниципальной реформы в Псковской области назвал губернатор
Михаил Ведерников: Нынешний состав Псковского областного Собрания – один из самых профессиональных за всю историю региона