Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака

10:45, 05 июня 2024, ПАИ

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого заместителя председателя Совфеда, сенатора от Псковской области Андрея Турчака, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что первый вице-спикер написал соответствующее заявление во вторник, 4 июня. Кроме того, Совет Федерации наградил Андрея Турчака особым знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».

Ранее президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.