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Политика

Михаил Ведерников и Евгения Гуцул обсудили сотрудничество в сфере культуры и молодёжной политики

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой АТО Гагаузия Евгенией Гуцул сотрудничество в сфере культуры и молодёжной политики в ходе рабочей встречи на ПМЭФ-2024. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников обсудил с Евгенией Гуцул сотрудничество в сфере культуры и молодёжной политики. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Глава региона отметил, что стороны обсудили проведение рабочей встречи с участием представителей исполнительных органов власти Псковской области и исполнительного комитета АТО Гагаузия в онлайн-формате, чтобы детально рассмотреть реализацию планируемых мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики.

«Студенты из Комратского государственного университета АТО Гагаузия в этом году уже побывали в Пскове, они приняли участие во II Российско-белорусском форуме студенческих СМИ «Индустрия медиа». Рассказал про нашу идею создания медиахаба и предложил тоже принять участие в этом проекте. Пользуясь случаем, пригласил Евгению Гуцул и её команду к нам в гости. У нас проводится много ярких мероприятий – молодёжных, культурных, патриотических. Мы готовы делиться опытом и помогать. Будем рады видеть наших друзей на Псковской земле».

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