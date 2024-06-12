О важности поддержки коммунальных предприятий в районах Псковской области заявил Александр Котов

15:52, 12 июня 2024, ПАИ

О важности поддержки коммунальных предприятий в районах Псковской области заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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«Сфера ЖКХ – это вопрос обеспечения жизнедеятельности. Сейчас большинство существенных проблем накопилось именно в этой сфере. Президент в послании Федеральному Собранию тоже озвучил проблему ЖКХ, он говорил об изношенности инженерных сетей, котельного оборудования. И он тоже основывался на примерах. Мы успешно прошли отопительный сезон, но если вспомнить Московскую область, там были серьёзные коммунальные проблемы – аварии на сетях теплоснабжения, на котельных», – отметил он.

Александр Котов также подчеркнул, что договорился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым о работе в этом направлении. «Возьмём в качестве примера несколько коммунальных муниципальных предприятий, где ситуация наиболее плохая. На их примере постараемся найти возможные варианты оказания помощи и поддержки, чтобы ситуацию изменить в лучшую сторону и не допустить ЧП в период отопительного сезона в зимний период», – сказал гость студии.

«Это непростая задача, которая потребует поисков источников финансирования, но самым серьёзным образом сейчас надо работать в сфере ЖКХ», – заключил председатель регионального парламента.

Ранее сообщалось, что несколько крупных проектов в сфере ЖКХ удалось реализовать в Псковской области в 2023 году.