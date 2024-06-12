Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О важности поддержки коммунальных предприятий в районах Псковской области заявил Александр Котов

О важности поддержки коммунальных предприятий в районах Псковской области заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Сфера ЖКХ – это вопрос обеспечения жизнедеятельности. Сейчас большинство существенных проблем накопилось именно в этой сфере. Президент в послании Федеральному Собранию тоже озвучил проблему ЖКХ, он говорил об изношенности инженерных сетей, котельного оборудования. И он тоже основывался на примерах. Мы успешно прошли отопительный сезон, но если вспомнить Московскую область, там были серьёзные коммунальные проблемы – аварии на сетях теплоснабжения, на котельных», – отметил он.

Александр Котов также подчеркнул, что договорился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым о работе в этом направлении. «Возьмём в качестве примера несколько коммунальных муниципальных предприятий, где ситуация наиболее плохая. На их примере постараемся найти возможные варианты оказания помощи и поддержки, чтобы ситуацию изменить в лучшую сторону и не допустить ЧП в период отопительного сезона в зимний период», – сказал гость студии.

«Это непростая задача, которая потребует поисков источников финансирования, но самым серьёзным образом сейчас надо работать в сфере ЖКХ», – заключил председатель регионального парламента.

Ранее сообщалось, что несколько крупных проектов в сфере ЖКХ удалось реализовать в Псковской области в 2023 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июня 2024

О важности поддержки коммунальных предприятий в районах Псковской области заявил Александр Котов
12 июня 2024

День России в Пскове
12 июня 2024

Автопробег в День России прошёл в Усвятах
12 июня 2024

В Пскове прошёл флешмоб в День России
12 июня 2024

XX Псковская парусная регата проходит в акватории Псковского озера
12 июня 2024

Выездная диспансеризация проходит в Корытово
12 июня 2024

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём России
12 июня 2024

О модернизации коммунальной системы в Псковской области рассказал Александр Котов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...