Несколько крупных проектов в сфере ЖКХ удалось реализовать в Псковской области за 2023 год

12:11, 05 июня 2024, ПАИ

Несколько крупных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства удалось реализовать в Псковской области за 2023 год, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 5 июня на 34-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за 2023 год, передаёт корреспондент ПАИ.

На строительство экотехнопарка в Палкинском районе было привлечено 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета по нацпроекту «Экология».

Вместе с этим Фонд развития территорий одобрил заявку на обновление коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3». На 2024 год выделено 1,6 миллиарда рублей. А по проекту «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ» построена станции умягчения воды Пскова. На эти цели было выделено 532 миллиона рублей.

Кроме того, в прошлом году завершилась рекультивация псковской городской свалки. Из федерального бюджета на этот процесс было выделено 356,6 миллиона рублей.

Также в 2023 году было завершено строительство пяти блочно-модульных котельных и тепловых сетей в Куньинском районе. На эти цели было выделено 247 миллионов рублей.