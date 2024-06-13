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Общество

В России создадут ГОСТы для маркетплейсов

Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

«В техническом комитете по стандартизации ретейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент, как стандартизация, в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов и - что очень важно - снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями», - сообщил он.

Протасов уточнил, что разработка начинается сейчас, «а планы по принятию семейства ГОСТов установлены на 2025 год». Он также подчеркнул, что Роскачество поддерживает идею о государственном регулировании работы маркетплейсов.

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