Как быстро российские бренды косметики заняли освободившуюся нишу, рассказала Руслана Комлева

16:51, 10 июня 2024, ПАИ

Насколько быстро российские бренды заняли освободившуюся нишу на рынке после ухода иностранных производителей, рассказала основательница бренда Yasya Руслана Комлева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы уже прилично заняли рынок. Русский человек, он долго думает, но настолько быстро едет, что потом уже не успеваешь. Сейчас даже заводы строятся по производству сложных спиртов моментально, то есть всё восстанавливается в кратчайшие сроки», – объяснила она.

Например, австрийский аргирелин ушёл с рынка, и тут же моментом российское производство делает этот пептид самостоятельно, подчеркнула Руслана Комлева.

«Нас не сломишь! Это всё нам дало толчок к развитию», – уточнила она.

Однако отечественные бренды ещё не до конца смогли завоевать доверие потребителей из-за сложившихся стереотипов.

Руслана Комлева привела пример, что люди приходят в магазин, смотрят продукцию от бренда Yasya, но как узнают, что это псковское производство, то говорят: «Ой нет, ну только не наше».

«Тяжело нести именно натуральный сегмент и нетипичное оформление, ещё и название Yasya», – заключила она.