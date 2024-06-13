Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 14 июня

11:33, 13 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 14 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Днём местами по региону синоптики прогнозируют кратковременные дожди, ночью существенных осадков не ожидается.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём термометры покажут от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет низким.