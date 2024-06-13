Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 14 июня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 14 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Днём местами по региону синоптики прогнозируют кратковременные дожди, ночью существенных осадков не ожидается.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём термометры покажут от +18 до +23 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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