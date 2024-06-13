Строительные работы для догазификации деревни Карпово начались в Островском районе

17:41, 13 июня 2024, ПАИ

Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительству внутрипоселкового газопровода протяжённостью два километра для догазификации деревни Карпово Островского района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Для обеспечения газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 64 домовладения. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 35 заявок от жителей населённого пункта, 33 из них переведены в договоры. Одновременно будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.