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Общество

Строительные работы для догазификации деревни Карпово начались в Островском районе

Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительству внутрипоселкового газопровода протяжённостью два километра для догазификации деревни Карпово Островского района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Для обеспечения газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 64 домовладения. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 35 заявок от жителей населённого пункта, 33 из них переведены в договоры. Одновременно будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.

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