Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Устин – Брусничные губы наступил по народному календарю

14 июня православная церковь чествует святого Иустина Философа (он же Иустин Великий, Иустин Римский) — раннехристианского мученика. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.

На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало — это могло привести к пожару. «На Устина не городи тына», — предостерегали знающие люди.

У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня — тогда в жизни будет семейное счастье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июня 2024

Стрельцы пройдут дозором по Псковскому кремлю
14 июня 2024

Старт регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» обсуждают в медиацентре ПАИ
14 июня 2024

Коллекцией «сладких» раритетных этикеток поделился псковский архив
14 июня 2024

14 июня отмечается Всемирный день донора крови
14 июня 2024

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Сергеем Лаврухиным
13 июня 2024

Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева обсудили реализацию проектов в сфере туризма, спорта, культуры и молодёжной политики
13 июня 2024

Песню «На заре» исполнит хор Сретенского монастыря на фестивале в Пскове
13 июня 2024

Псковская делегация принимает участие в молодёжном форуме инновационных идей в сфере соцзащиты в Белоруссии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...