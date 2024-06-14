Устин – Брусничные губы наступил по народному календарю

07:02, 14 июня 2024, ПАИ

14 июня православная церковь чествует святого Иустина Философа (он же Иустин Великий, Иустин Римский) — раннехристианского мученика. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.

На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало — это могло привести к пожару. «На Устина не городи тына», — предостерегали знающие люди.

У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня — тогда в жизни будет семейное счастье.