Все больше абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» выбирают электронные квитанции

11:34, 14 июня 2024, ПАИ

Все больше абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» делают свой выбор в пользу электронной квитанции, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Этот сервис обладает большим количеством преимуществ. Переходя на электронную квитанцию, абоненты получают доступ к платёжному документу в любом месте и в любое удобное для них время. Доставка квитанции не зависит от качества работы почты и гарантированно будет выполнена в срок, при этом персональные данные абонентов надёжно сохранены. В отличие от бумажной квитанции, электронную квитанцию нельзя потерять, она всегда будет под рукой в нужный момент. Кроме того, электронные квитанции экологичны, так как, отказываясь от бумаги, граждане спасают деревья.

В зависимости от выбора способа доставки электронной квитанции получать её можно на адрес электронной почты либо в «Личном кабинете».

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете» абонента, а также при обращении в клиентские центры компании любым удобным способом (письменное заявление, электронное письмо, форма обратной связи в «Личном кабинете»). В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платёжный документ. Сотрудники клиентских центров всегда готовы помочь в создании электронного почтового ящика, а также регистрации в «Личном кабинете» тем абонентам, которые по каким-либо причинам не могут сделать это самостоятельно.

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