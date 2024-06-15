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Общество

Администрация Пскова презентует город на выставке «Россия» в Москве

Администрация Пскова прибыла на выставку «Россия» в Москве, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Сегодня команда Администрации города Пскова работает в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ. Представляем наш замечательный город и его жителей гостям экспоцентра», — написал Борис Елкин.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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