Псков и Смоленск наладили взаимодействие в сфере туризма

16:20, 15 июня 2024, ПАИ

Администрация Пскова наладила партнёрское взаимодействие со Смоленском в сфере туризма, рассказал в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Отметим, что соглашение было заключено на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Сегодня наладили партнёрское взаимодействие с городом Смоленском. Город также входит в Ганзейский союз. Поэтому нас ждёт большое совместное туристическое будущее. Будем над ним работать», — рассказал Борис Елкин.

Отметим, что сегодня делегация от администрации Пскова презентует город на выставке «Россия».

«Большое количество посетителей, кто уже бывал на территории нашего региона и посетил наш замечательный город. Есть те, кто ещё не бывал у нас, и мы их с радостью приглашаем, ждём в гости и, конечно, рассказываем, что интересного можно посмотреть. Сегодня проходят мастер-классы на экспозиции», — поделился Борис Елкин.