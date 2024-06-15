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Общество

Псков и Смоленск наладили взаимодействие в сфере туризма

Администрация Пскова наладила партнёрское взаимодействие со Смоленском в сфере туризма, рассказал в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Отметим, что соглашение было заключено на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Сегодня наладили партнёрское взаимодействие с городом Смоленском. Город также входит в Ганзейский союз. Поэтому нас ждёт большое совместное туристическое будущее. Будем над ним работать», — рассказал Борис Елкин.

Отметим, что сегодня делегация от администрации Пскова презентует город на выставке «Россия».

«Большое количество посетителей, кто уже бывал на территории нашего региона и посетил наш замечательный город. Есть те, кто ещё не бывал у нас, и мы их с радостью приглашаем, ждём в гости и, конечно, рассказываем, что интересного можно посмотреть. Сегодня проходят мастер-классы на экспозиции», — поделился Борис Елкин.

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