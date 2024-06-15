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Общество

Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 16 миллионов гостей

Шестнадцатимиллионным гостем Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стала семилетняя москвичка Елизавета, сообщает РИА Новости.

«Семья шестнадцатимиллионного посетителя отправится в Самарскую область, — сказала директор выставки Наталья Виртуозова. — Выставка «Россия» завершается 8 июля, но мы приглашаем всех посетить её в оставшиеся 24 дня!»

Юбилейным гостем стала Елизавета из Москвы, которая пришла на выставку вместе с мамой Натальей и своим одиннадцатилетним братом Романом.

«В рамках путешествия семья осмотрит достопримечательности Самары, включая самую длинную набережную в Европе, Жигулёвский пивоваренный завод и местный Арбат. Они также посетят Ширяево — одно из самых красивых сёл России, где известный художник Илья Репин создавал свои работы, в том числе картину «Бурлаки на Волге», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, семья посетит Тольятти, чтобы узнать больше о богатой истории и современных технологиях города.

«Завершится путешествие восхождением на вершину Царева кургана и посещением уникального целебного источника», — добавили организаторы выставки.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 8 июля.

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