Найдены сапоги и спасательный жилет пропавшего в Пустошкинском районе рыбака

23:06, 15 июня 2024, ПАИ

Сапоги и спасательный жилет, принадлежащие пропавшему 70-летнему мужчине, обнаружили в озере Язно Пустошкинского района спасатели областной службы спасения. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

14 июня рыбак отправился на рыбалку на озеро, и с тех пор его местоположение неизвестно. Ранее был обнаружен автомобиль мужчины, что послужило началом поисковой операции. С собой у него была моторная лодка.

На месте происшествия работали спасатели АСС и следственно-оперативная группа. Поиск пропавшего продолжается.