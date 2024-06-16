Договор о сотрудничестве между Псковом и Смоленском анонсировал Борис Елкин

13:39, 16 июня 2024, ПАИ

Договор о сотрудничестве между Псковом и Смоленском анонсировал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Псков и Смоленск почти ровесники и с древних времён надёжные форпосты Северо-Запада. У наших городов много общего: сохранившиеся памятники старины, древние промыслы и ремёсла и добрые соседские отношения», – написал Борис Елкин.

«Чтобы ещё больше сплотить наши города, мы объединились на выставке «Россия» в Москве и создали символ нашей дружбы: необычные льняные салфетки, выполненные ручной набойкой – старинным способом нанесения рисунка на ткань», – рассказал он.

«По итогам встречи начинаем совместную работу над соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между городами», – сообщил Борис Елкин.