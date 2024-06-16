После осмотра у стоматолога пскович попал на диспансерный учёт в онкоцентре
В стоматологической поликлинике Пскова прошла акции по профилактике онкозаболеваний слизистой оболочки полости рта. Как сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению, врач провел профилактический осмотр 12 пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта.
По итогам осмотра один пациент поставлен на диспансерный учет. Другие получили консультацию врача-стоматолога пародонтолога. По необходимости назначены дополнительные обследования, лечение, повторный прием.
Такие акции станут регулярными.
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