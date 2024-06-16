Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

После осмотра у стоматолога пскович попал на диспансерный учёт в онкоцентре

В стоматологической поликлинике Пскова прошла акции по профилактике онкозаболеваний слизистой оболочки полости рта. Как сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению, врач провел профилактический осмотр 12 пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта.

Фото предоставлено комитетом по здравоохранению

По итогам осмотра один пациент поставлен на диспансерный учет. Другие получили консультацию врача-стоматолога пародонтолога. По необходимости назначены дополнительные обследования, лечение, повторный прием.

Такие акции станут регулярными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2024

До +28 градусов и ливни с грозами прогнозируются в Псковской области в начале недели
16 июня 2024

Новый парк-пляж «Воздух» открылся в Пскове
16 июня 2024

Пробка образовалась в Пскове по дороге к обновлённому пляжу на Великой
16 июня 2024

Игорь Иванов поздравил медиков с профессиональным праздником
16 июня 2024

Александр Котов: Лечить людей – гуманный и самоотверженный труд
16 июня 2024

Договор о сотрудничестве между Псковом и Смоленском анонсировал Борис Елкин
16 июня 2024

Губернатор – медикам региона: Вы ежедневно демонстрируете высочайший профессионализм и преданность профессии
16 июня 2024

Второй день фестиваля RUFEST начался в Себежском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...