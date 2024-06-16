После осмотра у стоматолога пскович попал на диспансерный учёт в онкоцентре

16:46, 16 июня 2024, ПАИ

В стоматологической поликлинике Пскова прошла акции по профилактике онкозаболеваний слизистой оболочки полости рта. Как сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению, врач провел профилактический осмотр 12 пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта.

По итогам осмотра один пациент поставлен на диспансерный учет. Другие получили консультацию врача-стоматолога пародонтолога. По необходимости назначены дополнительные обследования, лечение, повторный прием.

Такие акции станут регулярными.