Пьяный водитель погиб, четверо детей пострадали в ДТП ​у деревни Тямша Псковского района

23:00, 16 июня 2024, ПАИ

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась у деревни Тямша Псковского района. В машине находились дети, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, мужчина и четверо детей возвращались с купания на речке у Филатовой Горы. Во время опрокидывания автомобиля водитель вылетел из транспортного средства.

По словам детей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель 1987 года рождения погиб на месте. Четверым детям (11 лет, двоим по 15 лет и одному 16 лет) оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.