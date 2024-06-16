Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пьяный водитель погиб, четверо детей пострадали в ДТП ​у деревни Тямша Псковского района

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась у деревни Тямша Псковского района. В машине находились дети, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пьяный водитель погиб, четверо детей пострадали в ДТП ​у деревни Тямша Псковского района. Фото здесь и далее: ПАИ

По предварительным данным, мужчина и четверо детей возвращались с купания на речке у Филатовой Горы. Во время опрокидывания автомобиля водитель вылетел из транспортного средства.

По словам детей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель 1987 года рождения погиб на месте. Четверым детям (11 лет, двоим по 15 лет и одному 16 лет) оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2024

Семья с ребёнком попала в ДТП в Великолукском районе
16 июня 2024

Восьмилетний велосипедист попал под машину в Великих Луках
16 июня 2024

Мёртвый мужчина обнаружен на берегу Псковы
16 июня 2024

В Пскове проводится проверка по факту гибели при пожаре 66-летнего мужчины
16 июня 2024

Три человека пострадали в результате ДТП у областной больницы в Пскове
15 июня 2024

Найдены сапоги и спасательный жилет пропавшего в Пустошкинском районе рыбака
15 июня 2024

Один человек погиб и один пострадал на ночном пожаре в Пскове
15 июня 2024

Скотный двор сгорел в Плюсском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...