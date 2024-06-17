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Общество

Вышел в свет путеводитель о Псковской области от Ники Ганич

Путеводитель о Псковской области от известного шеф-повара, ведущей канала «КухняТВ», «Еда TV» и автора проекта «География на вкус» Ники Ганич вышел в свет. Об этом сообщается в группе «География на вкус» в социальной сети «ВКонтакте».

Путеводитель по Псковской области от Ники Ганич. Фото: группа «География на вкус» в соцсети «ВКонтакте»

«Псков уже вышел, отгружаем завтра-послезавтра», – говорится в сообщении. На маркетплейсах книга появится в продаже через неделю.

Команда посетила несколько районов области, которые будут выступать в качестве отдельных кластеров. Каждый из них откроет описание достопримечательностей под авторством доктора исторических наук Александра Сидорова. Кроме того, тут же будут названы отели, рестораны, кофейни, производство и отдельные маршруты для гостей.

Кроме того, в гид включены рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич. Например, можно будет прочитать о сырниках из рикотты, которые готовят на сыроварне в Себеже.

Напомним, что договоренность о сотрудничестве с Псковской областью достигли губернатор Михаил Ведерников и автор проекта Ника Ганич в январе на выставке-форуме «Россия».

Отметим, «География на вкус» – серия туристических гидов по России и другим странам. Автором проекта является Ника Ганич, известный гастрономический эксперт, телеведущая, журналист и почётный член национальной гильдии шеф-поваров России. Опубликован уже ряд выпусков по отдельным городам (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тверь, Тула) и по регионам (Ленинградская область).

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