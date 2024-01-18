Свой гастрономический гид «География на вкус» появится у Псковской области

09:41, 18 января 2024, ПАИ

Псковская область вошла в туристический и гастрономический проект «География на вкус». На выставке «Россия» губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил детали с автором проекта, гендиректором «Вероникас Гурме Гид», гастрономическим экспертом, телеведущей Никой Ганич. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«География на вкус» – серия туристических гидов по России и другим странам. Уже вышли гид по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Москве, Туле, Твери, Новосибирску. В скором времени выйдет гид по Башкортостану. По словам Ники Ганич, они выпускают авторские гиды, в которых профессионалы рассказывают, где побывали и что попробовали.

В гидах имеется информация о лучших ресторанах и отелях, рецептах от местных шеф-поваров, объектах агротуризма, активностях в субъектах России, гастрономических фестивалях, туристических достопримечательностях, промышленных и крафтовых производствах продуктов. Все эти данные и локации есть на интерактивной карте на цифровой платформе географиянавкус.рф.

В конце весны авторы хотят провести презентацию гида в Пскове.

В Псковской области поддерживают создание авторского гида по региону, отметил Михаил Ведерников. «Я знаком с вашим изданием, в нём действительно сделано всё с вниманием и любовью. После прочтения появляется стойкое желание отправиться в путешествие», – заметил глава региона.

Псковская область готова сотрудничать с авторами гида «География на вкус», в регионе уверены, что проект станет ещё одним импульсом для дальнейшего развития туризма и агротуризма в Псковской области, подчеркнул Михаил Ведерников.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые своим самым важным достижениям в различных отраслях.

20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. Кроме того, с 23 по 28 января свою деятельность на выставке представит и ПсковГУ.