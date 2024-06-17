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Три проекта стали победителями конкурса на получение грантов ПсковГУ российско-белорусскими научными коллективами

Стали известны результаты конкурса ПсковГУ в мероприятии «Выполнение научных исследований и разработок российско-белорусскими научными коллективами на базе научно-исследовательских подразделений Псковского государственного университета в 2024–2025 годах». Конкурсная комиссия определила три проекта-победителя, сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс проходил в рамках реализации программы стратегического академического лидерства Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030» с целью поддержки научных разработок, проводимых работниками вуза совместно с коллегами из Республики Беларусь.

Одним из победителей стал проект «Экспертная система поддержки принятия врачебных решений для диагностики злокачественных образований шейки матки с применением нейронных сетей». Руководители – профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии ПсковГУ Наталья Иванова и заведующая кафедрой прикладного и системного программирования ВГУ имени П. М. Машерова Елена Корчевская.

Ещё один проект, выигравший грант, – «На стыке цивилизаций: динамика этноконфессионального пространства Северо-Запада России, Беларуси и государств Прибалтики в ХХ – начале XXI в.». Им руководят профессор кафедры географии ПсковГУ Андрей Манаков и доцент кафедры городского и регионального развития Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Александр Сидорович.

Проект «Персонифицированное ведение беременных с учётом молекулярно-генетического предиктора преждевременного разрыва плодных оболочек в сверхранние сроки» будет реализован под руководством доцента медицинского факультета ПсковГУ Марии Грищук и профессора кафедра акушерства и гинекологии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Ольги Лысенко.

Добавим, на поддержку проектов вузом будут выделены гранты в размере от 1 050 000 до 1 500 000 руб.

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