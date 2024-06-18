Занятия медиасмены для школьников проходят в ПсковГУ

10:59, 18 июня 2024, ПАИ

Занятия со школьниками по направлению «Медиаинтенсив + разговорный английский» проходят на базе Псковского государственного университета. Они будут длиться с 17 по 21 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

За эту неделю ребята научатся разрабатывать идею ролика, искать героев, составлять грамотные вопросы, записывать интервью, снимать и монтировать, а также работать в кадре.

Вторая половина смены – разговорный клуб английского языка (с приглашёнными носителями языка).

Первое занятие провела автор студенческого медиа «Толк» ПсковГУ Анастасия Стрюк.