Газопровод построили в деревне Филатова Гора Псковского района

15:07, 18 июня 2024, ПАИ

Строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 километра завершили в деревне Филатова Гора Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Работы выполнили в рамках догазификации населённого пункта. Для обеспечения газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 80 домовладений деревни. На сегодняшний день в работе газовой компании находятся 32 заявки от жителей, по всем заявкам заключили договоры.