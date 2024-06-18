Газопровод построили в деревне Филатова Гора Псковского района
Строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,6 километра завершили в деревне Филатова Гора Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».
Работы выполнили в рамках догазификации населённого пункта. Для обеспечения газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.
Новые сети позволят газифицировать 80 домовладений деревни. На сегодняшний день в работе газовой компании находятся 32 заявки от жителей, по всем заявкам заключили договоры.
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