Пропуск автотранспорта на железнодорожной станции Моглино ограничат 25 июня

16:01, 18 июня 2024, ПАИ

25 июня с 8:00 до 18:00 в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде 12 км. 9 пк на станции Моглино будет ограничен пропуск автотранспорта. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках до 16 июля включительно закрыт Лазавицкий железнодорожный переезд. Там делают капитальный ремонт. Объезд осуществляется через путепровод, проспект Гагарина на улицу Дальнюю.