Призовой фонд конкурса ТОС в Псковском районе планируют увеличить до 5 млн рублей

16:35, 18 июня 2024, ПАИ

Фонд местного конкурса территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковском районе хотят увеличить до 5 млн рублей, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.

«Нужно, чтобы люди чувствовали поддержку. Например, они только организовались или у них начали появляться идеи. Они понимают, что уже можно сделать, более грамотно подходят к освоению средств. И очень хочется, чтобы это не было впустую: раз в этом году не выиграл, то ничего не сделал. Это же неправильно», – подчеркнула гостья радиоэфира.

На данный момент количество ТОС в Псковском районе увеличилось: сейчас их более 46, отметила Наталья Фёдорова.