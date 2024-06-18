Более 45 ТОС работает в Псковском районе

15:29, 18 июня 2024, ПАИ

Количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковском районе увеличилось. На данный момент их уже более 46, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.

«Где-то у нас есть просто местные сообщества активистов. Совсем недавно проезжала по одной очень интересной территории. Люди мне показали родник: красивый, чистый, хороший. Они сами за ним ухаживают, сделали настил деревянный. Там такое место вообще уникальное, камни огромные в реке. Они с такой гордостью сами ухаживают, их не надо просить, заставлять. Люди сами настроены на это. И кстати, часть из них – дачники. Всё зависит от человека, от его жизненной позиции», – подчеркнула глава района.

Для сельской территории ТОС должен быть особенно востребованным, отметила она. «Правда, своими руками при помощи грантов можно сделать очень хорошее дело. Причём я всегда говорю, люди же сами лучше знают, что у них есть на территории, где какую территорию лучше благоустроить, где лучше детскую площадку сделать, подход отремонтировать», – пояснила Наталья Фёдорова, напомнив, что на реализацию проекта псковичи могут получить до полумиллиона рублей.

Ранее работу ТОС в Псковской области оценил губернатор региона Михаил Ведерников.