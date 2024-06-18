В Опочецком центре культуры прошёл методический день, посвящённый итогам конкурса «Клуб года – 2023»
В Опочецком районном центре культуры прошёл областной методический день, посвящённый итогам конкурса «Клуб года – 2023». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
Напомним, что Опочецкий районный культурный центр стал лауреатом конкурса «Клуб года» в номинации «Районные дома и центры культуры», а Приозёрный сельский клуб – лауреатом в номинации «Сельские клубы».
Во время методического дня гости со всей области посетили Приозёрный сельский клуб. Культорганизатор Лана Малашихина познакомила с учреждением культуры, рассказала о его работе, о проводимых мероприятиях, представила свой авторский проект «Народное – не старомодное», чем вызвала интерес у участников.
Районный Дом культуры встретил гостей театрализованной мини-ярмаркой с выступлением самодеятельных коллективов, выставкой работ мастеров народных промыслов. Также гостям представили театрализованный квест «Пушкин. Лапин. Опочка».
В завершение для участников методического дня была проведена экскурсия по парку «Городской вал» и музею-мельнице.
В Опочецком центре культуры прошёл методический день, посвящённый итогам конкурса «Клуб года – 2023»
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