Жительница Пыталово лишилась доступа к «Госуслугам» после звонка мошенника

10:44, 19 июня 2024, ПАИ

Жительница Пыталово лишилась доступа к «Госуслугам» после звонка мошенника. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

В апреле на мобильной телефон местной жительницы поступил звонок от неизвестного, который под видом представителя сотового оператора сообщил о необходимости продления срока договора оказания услуг связи. Женщина, введённая в заблуждение, назвала звонившему код из СМС, которое пришло на ее мобильный телефон, после чего вход в её личный кабинет на портале «Госуслуги», где в том числе осуществляется обработка персональных данных, был заблокирован.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.