Жительница Пыталово лишилась доступа к «Госуслугам» после звонка мошенника
Жительница Пыталово лишилась доступа к «Госуслугам» после звонка мошенника. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пыталовского района.
В апреле на мобильной телефон местной жительницы поступил звонок от неизвестного, который под видом представителя сотового оператора сообщил о необходимости продления срока договора оказания услуг связи. Женщина, введённая в заблуждение, назвала звонившему код из СМС, которое пришло на ее мобильный телефон, после чего вход в её личный кабинет на портале «Госуслуги», где в том числе осуществляется обработка персональных данных, был заблокирован.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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