Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шесть мест рассматривалось в Пскове для размещения парка аттракционов «Волшебная гора»

Шесть локаций рассматривалось в Пскове для установки парка аттракционов «Волшебная гора», сообщил инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

Александр Терентьев. Фото: ПАИ

«Рассматривался яблоневый сад около Дома пионеров, рассматривалась улица Застенная на участке, где сейчас гаражи. Планировалось, что там, возможно, будет какая-то реновация. Рассматривался стадион «Электрон» до строительства второго объекта, то есть когда начали первый объект закладывать, площадку мы эту рассматривали. И, собственно, рассматривалась земля на Железной горе. При всестороннем изучении всех материалов предпочтение мы отдали Железной горе ввиду того, что объекты будут не только социально значимые, но и станут ещё одной визитной карточкой города», – подчеркнул гость радиоэфира.

При выборе места также сыграла большую роль близость к видовым точкам, реке и местным достопримечательностям, добавил инвестор.

Парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. Подробности читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2024

Выставка «Святые и Святыни. Россия и Сербия» в Пскове
19 июня 2024

Колесо обозрения в парке «Волшебная гора» в Пскове будет работать круглый год
19 июня 2024

Новая подметально-уборочная машина работает на дорогах в Великих Луках
19 июня 2024

Более двух тысяч человек сможет вмещать парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове
19 июня 2024

Около 20% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют электронные личные кабинеты для передачи показаний счётчиков газа
19 июня 2024

До +22 градусов и ливни с грозами прогнозируют в Псковской области 20 июня
19 июня 2024

В Верхолинской школе Псковского района отремонтировали кабинеты
19 июня 2024

Парк аттракционов «Волшебная гора» откроют к Дню города Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...