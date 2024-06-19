Шесть мест рассматривалось в Пскове для размещения парка аттракционов «Волшебная гора»

14:15, 19 июня 2024, ПАИ

Шесть локаций рассматривалось в Пскове для установки парка аттракционов «Волшебная гора», сообщил инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

«Рассматривался яблоневый сад около Дома пионеров, рассматривалась улица Застенная на участке, где сейчас гаражи. Планировалось, что там, возможно, будет какая-то реновация. Рассматривался стадион «Электрон» до строительства второго объекта, то есть когда начали первый объект закладывать, площадку мы эту рассматривали. И, собственно, рассматривалась земля на Железной горе. При всестороннем изучении всех материалов предпочтение мы отдали Железной горе ввиду того, что объекты будут не только социально значимые, но и станут ещё одной визитной карточкой города», – подчеркнул гость радиоэфира.

При выборе места также сыграла большую роль близость к видовым точкам, реке и местным достопримечательностям, добавил инвестор.

Парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. Подробности читайте здесь.