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Общество

К концу апреля в «Волшебной горе» в Пскове начнется монтаж аттракционов

К концу апреля в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове, который строится недалеко от моста 50-летия Октября, начнется монтаж аттракционов. Об этом на своей странице в ВК сообщил инвестор проекта, руководитель «Агентства ипотечного кредитования» Александр Терентьев.

«Прокладываются инженерные сети и кабели питания аттракционов, заливаются фундаментные основания. Сегодня приехали пераые машины с бордюрным камнем. Ориентировочно с середины следующей недели к нам заходят специалисты по укладке плитки. Параллельно с этим будет организована работа по монтажу аттракционов, которые приедут уже к концу апреля», – сообщил он в коротком видео.

Парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. До парка можно будет добраться на автобусах № 8 и № 8а. Парковка у «Волшебной горы» будет рассчитана на 80 автомобилей.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов в парке будет работать 50-метровое колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейно-развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.
Открыть новый парк аттракционов в Пскове планируется в третьем квартале 2024 года, семейный центр – в 2027 году. Общий объём инвестиций, вложенных в его строительство, составит 860 млн рублей. Планируется создание 150 новых рабочих мест. Кроме того, благодаря новому объекту город рассчитывает выйти на ежегодный показатель в 400 тысяч туристов.

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