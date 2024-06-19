Невельский муниципальный округ и Островский район презентуют на выставке «Россия»

13:29, 19 июня 2024, ПАИ

Презентация Невельского муниципального округа и Островского района проходит на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Островский район привёз на выставку зажигательные танцевальные композиции от клуба спортивного бального танца «Аэроданс». Также атмосферу праздника и незабываемые впечатления подарят солисты Виталий Дмитриев и Александр Дубровский. В программе – песни о Родине и конечно о любви.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.