Колесо обозрения в парке «Волшебная гора» в Пскове будет работать круглый год

15:53, 19 июня 2024, ПАИ

Колесо обозрения в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове будет работать круглый год, сообщил инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

«Кабины колеса обозрения будут закрыты стеклопакетами. Вы, собственно, окружающей обстановки не услышите вообще. <...> Закрытые кабины – это, в первую очередь, безопасно. Кроме того, стеклопакеты имеют хорошую шумоизоляцию, оборудованы отоплением и кондиционером. Когда светит солнце, несмотря на то что кабины стеклянные и они нагреваются, там очень комфортно», – подчеркнул гость радиоэфира.

«Ход колеса настолько плавный, что ты понимаешь, что поднимаешься, только когда находишься уже на довольно большой высоте», – отметил Александр Терентьев. Он добавил, что колесо в Пскове выше, чем в Великих Луках, в связи с чем совершать полный круг оно будет более 10 минут.

Отметим, будущий парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Планируется, что откроется он уже к Дню города, 21 июля.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов, в парке будет работать колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейный развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.