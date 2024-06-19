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Парк аттракционов «Волшебная гора» откроют к Дню города Пскова

Парк аттракционов «Волшебная гора» откроют к Дню города Пскова, 21 июля, сообщил инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

Парк аттракционов «Волшебная гора» откроют к Дню города Пскова. Фото: ПАИ

«Сейчас у нас приезжает оборудование, по два аттракциона в неделю. Параллельно работают монтажники. Уже сейчас смонтировано шесть аттракционов. Приедет ещё, по-моему, семь или восемь. Это то, что запланировано было к Дню города запустить. Плюс лавочки, скамейки, опоры и много элементов системы инженерии. Это система управления парком, это озвучка, это видеонаблюдение, которое будет впоследствии интегрировано в систему «Умный город». То есть там много нюансов», – пояснил гость радиоэфира.

Парк будет регулярно обновляться, подчеркнул инвестор. Он привёл в пример парк аттракционов в Великих Луках, где на протяжении последних нескольких лет каждые полгода добавляли новый аттракцион.

«Мы хотим посмотреть стартовый набор аттракционов. И потом, соответственно, так как место и инженерия позволяют, будем добавлять. Я думаю, что эта локация также будет радовать своей новизной и сюрпризами. Их достаточно много, помимо самого парка аттракционов. Будем запускать, чтобы было интересно», – отметил Александр Терентьев.

К открытию парка аттракционов должны заработать и оба пешеходных фонтана, добавил инвестор. Он пояснил, что в десятых числах июля в Псков прибудут инженеры-наладчики, которые подготовят всё необходимое к запуску.

Парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. Подробности читайте здесь.

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Парк аттракционов «Волшебная гора» откроют к Дню города Пскова

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