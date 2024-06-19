О льготах при посещении нового парка аттракционов рассказали псковичам

17:41, 19 июня 2024, ПАИ

Кто может рассчитывать на бонусы и скидки при посещении парка «Волшебная гора» в Пскове, рассказал инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

«Система управления парком считывает бонусы и баллы: их начисляют по программе лояльности в зависимости, во-первых, от уровня пополнения. Вы пополнили на тысячу – вам вернулось сто, у вас уже есть 1 100 игровых очков, которые вы можете потратить на аттракционах. Плюс постоянно проходят какие-то розыгрыши, разыгрываются карты», – рассказал гость радиоэфира.

Для многодетных семей кешбэк при пополнении карты парка увеличивается с 10 до 25 %, подчеркнул Александр Терентьев. В День защиты детей 25 % будет начисляться всем гостям парка, уточнил инвестор.

«Помимо этого, мы проявляем внимание к маломобильным группам. У нас, например, есть тематический парк, куда лиц с ограниченными возможностями и их сопровождающих пускают всегда бесплатно. Мы знаем некоторых постоянных посетителей, которые ходят к нам [в парк в Великих Луках. – ПАИ] бесплатно уже много лет», – отметил инвестор. ​

Парк аттракционов также принимает активное участие в благотворительной деятельности: сотрудничает с детскими домами, интернатами, проводит для ребят бесплатные тематические экскурсии, сообщил гость радиоэфира. Также в парке будет действовать скидочная система для тех, кто приезжает организованными группами, добавил Александр Терентьев.

Отметим, парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. Открытие парка запланировано к Дню города Пскова, 21 июля.