Новая подметально-уборочная машина работает на дорогах в Великих Луках

15:34, 19 июня 2024, ПАИ

Новая подметально-уборочная машина работает на уборке дорог в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Малогабаритная подметальная машина со сменным навесным оборудованием предназначена для круглогодичной уборки и содержания дорог, тротуаров, дворов, площадей, набережных и парков. Такие машины используются для подметания и влажной очистки.

Как отметили в МП «Спецавтохозяйство», этот транспорт хорошо справляется с сухой пылью и грязью на тротуарах, у кромки проезжей части, в дорожных карманах, во дворах, на площадях и набережных, в парках и скверах.