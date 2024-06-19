Новая подметально-уборочная машина работает на дорогах в Великих Луках
Новая подметально-уборочная машина работает на уборке дорог в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Малогабаритная подметальная машина со сменным навесным оборудованием предназначена для круглогодичной уборки и содержания дорог, тротуаров, дворов, площадей, набережных и парков. Такие машины используются для подметания и влажной очистки.
Как отметили в МП «Спецавтохозяйство», этот транспорт хорошо справляется с сухой пылью и грязью на тротуарах, у кромки проезжей части, в дорожных карманах, во дворах, на площадях и набережных, в парках и скверах.
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