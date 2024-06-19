86 рабочих мест обеспечит новый парк аттракционов Пскову

16:45, 19 июня 2024, ПАИ

86 рабочих мест появится в Пскове благодаря строительству нового парка аттракционов «Волшебная гора», сообщил инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

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«Сейчас у нас по штату 86 сотрудников в псковском парке, в Великих Луках – 62. И в Великих Луках сейчас как раз мы строим семейный центр, это второй этап инвестиционного проекта «Луки Парк». Там ещё будет порядка 90 рабочих мест. <...> В Пскове уже наши подборщики работают несколько недель, руководящие позиции практически все заполнены. Сейчас идёт работа с линейкой, после чего они поедут к нам на обучение в Великие Луки. И потом уже с самыми опытными великолукскими ребятами приедут сюда на запуск парка», – рассказал гость радиоэфира.

Ряд аттракционов в парке работает круглогодично: основные сотрудники будут работать здесь на постоянной основе, отметил инвестор. Кроме того, работать в парке можно по гибкому графику. Например, всего несколько часов в день.

«Мы стараемся держать тот костяк, который работает с нами уже многие годы: инженеры, специалисты, механики и так далее. Опять же, проводим определённую ротацию: кого-то повышаем, кто-то растёт, кто-то уходит, кто-то возвращается. Нормальная рабочая живая история. При этом, конечно же, необходимо обучение, курсы, тренинги, плюс внутреннее обучение. Оно проводится в регулярном режиме, на это мы отводим много времени, потому что безопасность превыше всего», – подчеркнул Александр Терентьев.