Стал известен график работы парка «Волшебная гора» в Пскове

17:28, 19 июня 2024, ПАИ

Предварительный график работы нового парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове назвал инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

График работы парка аттракционов «Волшебная гора» будет зависеть от сезона, пояснил инвестор, добавив, что зимой другие его парки обычно работают с 14:30 до 20:00, летом – с 10:00 и до 22:00.

«Час пик обычно наблюдается на праздники или в выходные дни с утра до вечера. То есть если погода благоволит, нет дождя, светит солнце, ясно и, может быть, ещё какой-то небольшой праздник или просто выходной. В субботу посетителей всегда больше, потому что в воскресенье людям на работу. Также почему-то один из пиковых дней – четверг», – добавил Александр Терентьев.

Из-за закрытия границ в парке аттракционов Великих Лук в прошлом году начали замечать большое количество людей, приехавших из других регионов, начиная от Нижнего Новгорода, заканчивая Карелией, отметил гость радиоэфира. «Это приятно, люди оставляют отзывы, получают массу положительных эмоций. Приезжают из довольно больших городов и говорят, мол, ребята, у вас так классно, круто. Почему у нас такого нет?» – поделился Александр Терентьев.

Отметим, парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. Открытие парка запланировано к Дню города Пскова, 21 июля.