ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с призёрами Второй лиги прошлого сезона

10:34, 20 июня 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью со счётом 0:0 в домашнем матче 12-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б» против «Иркутска», который занял в прошлогоднем розыгрыше третье место. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

После проведённого матча великолучане занимают 14-е место из 16 команд, имея в активе две победы, четыре ничьих и шесть поражений.

Следующий матч великолучане проведут в гостях с клубом «Леон-Сатурн» из Раменского, который идёт на восьмом месте в турнирной таблице.

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