55 образовательных учреждений отремонтируют в Пскове до конца года

13:12, 20 июня 2024, ПАИ

Летний ремонт в образовательных учреждениях начался в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Лето – самое подходящее время для ремонтов в учреждениях образования. В некоторых детских садах и школах они уже начались. Например, в детском саду № 37 «Кораблик» капитально ремонтируют пищеблок, а в центре развития ребёнка «Загадка» № 55 полностью меняют кровлю», – написал глава города.

Всего в этом году планируются провести ремонтные работы в 27 детских садах и 28 школах Пскова. «В каждом учреждении они разные. Это установка ограждений и домофонов, замена окон, капремонт стен, систем водоснабжения, санитарных комнат, общежитий, спортивных залов, кабинетов, холлов», – уточнил Борис Елкин.

В общей сложности на ремонт образовательных учреждений направлено около 100 млн рублей.