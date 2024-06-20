Окружной этап «Зарницы 2.0» стартовал в Псковской области

20:27, 20 июня 2024, ПАИ

Окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» торжественно открыли в Великих Луках сегодня, 20 июня. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Поприветствовала участников соревнований от имени главы региона Михаила Ведерникова первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Дух и слаженность помогут вам достичь высоких результатов. А каждое испытание, с которым вы столкнётесь, станет для вас возможностью лучше узнать себя и преодолеть собственные границы. «Зарница» – это хорошая тренировка силы духа, воли, которые обязательно пригодятся вам в жизни. Уверен, что вы запомните эти соревнования, почерпнёте для себя новые знания, познакомитесь с интересными людьми. Желаю вам интересных и захватывающих соревнований. Удачи всем командам, и пусть победит сильнейший!» – говорится в обращении губернатора.

Кроме того, с напутственными словами к присутствующим также обратились представители администрации Великих Лук и общественники.

На протяжении нескольких дней 19 командам из всех регионов Северо-Запада предстоит пройти ряд инженерно-сапёрных, топографических, тактических и иных испытаний для того, чтобы получить право представить округ на всероссийском конкурсе.

Добавим, что этап пройдёт в Великих Луках с 20 по 25 июля.