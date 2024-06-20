Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Окружной этап «Зарницы 2.0» стартовал в Псковской области

Окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» торжественно открыли в Великих Луках сегодня, 20 июня. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

Поприветствовала участников соревнований от имени главы региона Михаила Ведерникова первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Дух и слаженность помогут вам достичь высоких результатов. А каждое испытание, с которым вы столкнётесь, станет для вас возможностью лучше узнать себя и преодолеть собственные границы. «Зарница» – это хорошая тренировка силы духа, воли, которые обязательно пригодятся вам в жизни. Уверен, что вы запомните эти соревнования, почерпнёте для себя новые знания, познакомитесь с интересными людьми. Желаю вам интересных и захватывающих соревнований. Удачи всем командам, и пусть победит сильнейший!» – говорится в обращении губернатора.

Кроме того, с напутственными словами к присутствующим также обратились представители администрации Великих Лук и общественники.

На протяжении нескольких дней 19 командам из всех регионов Северо-Запада предстоит пройти ряд инженерно-сапёрных, топографических, тактических и иных испытаний для того, чтобы получить право представить округ на всероссийском конкурсе.

Добавим, что этап пройдёт в Великих Луках с 20 по 25 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2024

Окружной этап «Зарницы 2.0» стартовал в Псковской области
20 июня 2024

Анастасия Повторейко: Программа «Мама, я жду тебя» является своевременной и продвинутой инициативой
20 июня 2024

Достойная память о героях и защитниках Отечества должна стать генетическим кодом россиян – Александр Голышев
20 июня 2024

Михаил Ведерников рассказал о семейных традициях просмотра кино
20 июня 2024

Ведущий инженер Псковского музея-заповедника стал гостем программы «Проект Реставрация». Главное
20 июня 2024

Главное условие для сохранения металлических монет назвал ведущий инженер Псковского музея-заповедника
20 июня 2024

Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания пляжей в Псковской области
20 июня 2024

В Пскове зреет «Виноград»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...