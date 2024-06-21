Великолучанка борется за победу во Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

10:00, 21 июня 2024, ПАИ

Великолучанка, директор по общим вопросам Великолукского механического завода Екатерина Парамонова единственная от Псковской области борется за победу в народном голосовании Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Об этом сообщил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в своём Telegram-канале.

Голосование проводится среди финалистов конкурса. Поддержать великолучанку можно, отдав голос на сайте до 25 июня.

Премия проводится межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» в третий раз при поддержке Минпромторга России. Соискателями являются руководители предприятий.

Народное голосование в рамках премии организаторы ввели в 2023 году. Победителей этой и других спецноминаций, а также обладателя премии «Молодой промышленник года – 2024» объявят на торжественной церемонии, которая пройдёт на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в июле.