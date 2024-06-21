ФНС запустила новый онлайн-сервис для получения учредительных документов

12:37, 21 июня 2024, ПАИ

О работе нового онлайн-сервиса ФНС России для получения учредительных документов через интернет рассказала заместитель начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по Псковской области Алеся Давыдова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 июня.

Сервис получил соответствующее название «Предоставление копий учредительных документов». На сайте ФНС он размещён в группе сервисов «Риски бизнеса».

«Благодаря новому сервису любое заинтересованное лицо может бесплатно найти и просмотреть в отношении конкретного юридического лица список содержащихся в ЕГРЮЛ документов, которые можно получить в электронном виде или выбрать из представленного списка документы для их получения в электронном виде», – рассказала о возможностях сервиса Алеся Давыдова.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти авторизацию через «Госуслуги». Статус учётной записи должен быть подтверждён. Авторизоваться могут как физические, так и юридические лица, возможности работы с сервисом одинаковы для всех. Для формирования запроса необходимо ввести ОГРН организации в специальном поле, и сервис выдаст все зарегистрированные в ФНС редакции уставов. Получить можно как одну редакцию, так и все, что содержатся в базе.

После запроса формируется архив с описью документов и запрошенной редакцией устава, далее необходимо перейти в журнал запросов – либо по ссылке из всплывающего сообщения, либо по серой кнопке в верхнем углу. Получение документов практически моментальное.

Если юридическое лицо действует на основании типового устава, будет предоставлен его номер и возможность скачать текст. Документы хранятся в личном кабинете в течение трёх месяцев, скачать их можно в любое время.

Поскольку сейчас сервис работает в тестовом режиме, действует ограничение на количество запросов. На данный момент можно подать не более десяти запросов в день.

«Дополнительно скажу, что предоставление копий учредительных документов в электронном виде не осуществляется в отношении хозяйственных товариществ и обществ, отнесённых к категории крупнейших налогоплательщиков или включённых в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также доступ сведений к которым ограничен в соответствии с положениями 129-го федерального закона», – уточнила спикер.

Если запрашиваемые документы с помощью сервиса получить невозможно, то пользователь может обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица для получения необходимых документов на бумаге в прежнем применяемом порядке. Для этого нужно составить запрос в налоговую инспекцию. Запрос можно подать лично или через почтовое отделение.