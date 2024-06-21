О плюсах онлайн-сервисов налоговой рассказывают в медиацентре ПАИ

11:08, 21 июня 2024, ПАИ

В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая онлайн-сервисам ФНС России, которые позволяют получать сведения из соответствующих государственных реестров без посещения налоговых органов, бесплатно и буквально за несколько минут.

О сервисах рассказывает заместитель начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по Псковской области Алеся Давыдова.