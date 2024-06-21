Причины рака кожи перечислила псковский врач

14:59, 21 июня 2024, ПАИ

Что приводит к злокачественным заболеваниям кожи, объяснила заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

«Основной фактор – это ультрафиолетовое излучение, но также есть и другие. Например, длительно незаживающие язвы, рубцы. Клетка устаёт сражаться с воспалением, с вторичной инфекцией и перерождается в злокачественный процесс», – отметила гостья студии.

К подобным факторам относится и работа на вредном производстве, подчеркнула Елена Букша. «Если пациент длительное время работает с токсичными веществами, химическими или радиационными, это тоже может привести к злокачественным процессам», – заключила врач.

Ранее в эфире псковский онколог назвала признаки опасных родинок.