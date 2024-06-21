Одна из самых современных методик лучевой терапии применяется в Псковской области
Одна из самых современных методик лучевой терапии применяется в Псковской области, сообщила заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.
Этот метод называется «конформная лучевая терапия на линейных ускорителях». «Она является золотым стандартом на всей территории России, на бывшем постсоветском пространстве, в странах СНГ, Европе, США», – подчеркнула гостья студии.
«Мы обладаем парком аппаратов, которые позволяют проводить лучевую терапию на одном из самых высоких уровней», – отметила онколог.
Ранее в эфире псковский врач перечислила причины рака кожи.
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