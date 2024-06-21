Одна из самых современных методик лучевой терапии применяется в Псковской области

15:37, 21 июня 2024, ПАИ

Одна из самых современных методик лучевой терапии применяется в Псковской области, сообщила заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

Этот метод называется «конформная лучевая терапия на линейных ускорителях». «Она является золотым стандартом на всей территории России, на бывшем постсоветском пространстве, в странах СНГ, Европе, США», – подчеркнула гостья студии.

«Мы обладаем парком аппаратов, которые позволяют проводить лучевую терапию на одном из самых высоких уровней», – отметила онколог.

Ранее в эфире псковский врач перечислила причины рака кожи.