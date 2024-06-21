Усвятский район презентуют на выставке «Россия» в Москве

15:31, 21 июня 2024, ПАИ

Презентация Усвятского района проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты из района проводят для посетителей целый ряд мастер-классов: по изготовлению тряпичной куклы «Мишка», по созданию тряпичной куклы «Девочка с косичками», по изготовлению куклы «Ангел» и «Птицы счастья».

«Уверены, что созданные на мастер-классах игрушки обязательно принесут своим владельцам счастье», – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.