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Общество

Белгородский дуб высадили в Печорах в честь дружбы регионов

Дуб из Белгорода, который стал символом дружбы регионов, высадили на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Белгородский дуб высадили в Печорах в честь дружбы регионов. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения РСО

В посадке приняли участие представители комитета, паломнического центра, члены студенческих отрядов, вожатые и дети из Белгородской области, которые приехали с визитом в регион.

«Двухлетний саженец – панский черешчатый дуб. Это символ Белгородской области, потому что считается самым старым деревом лесов региона. Дубу присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». В Пскове у гостя даже появилось своё имя – Добряк, потому что он стал символом дружбы Псковской и Белгородской областей», – рассказали в комитете.

Министерство природопользования Белгородской области передало такие же деревья всем субъектам Российской Федерации на Международной выставке-форуме «Россия» в знак благодарности регионам России за поддержку.

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21 июня 2024

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