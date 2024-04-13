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Общество

Более 200 детей из Белгородской области приехали по приглашению губернатора в Псковскую область

Более 200 детей из Белгородской области приехали в Псковскую область по приглашению главы региона Михаила Ведерникова. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня, 13 апреля, специальный железнодорожный состав доставил детей из Белгорода в Великие Луки

Среди гостей – ученики с 1 по 10 классы и их педагоги. Сегодня, 13 апреля, специальный железнодорожный состав из доставил их из Белгорода в Великие Луки.

На вокзале гостей встретили представили администрации региона и города, волонтёры, силовые ведомства и службы. Для белгородских ребят подготовили насыщенную программу. Они смогут посетить достопримечательности Псковской области, пройти образовательные модули по основным предметам школьной программы и целый ряд других активностей.

В общей сложности в Псковскую область приедут 450 белгородских детей. Это уже второй приезд школьников из Белгородской области в Псковскую область. Ранее в регионе уже смогли отдохнуть более 200 детей.

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